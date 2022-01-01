Zipline Plače

Plače Zipline se gibljejo od $136,591 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $243,800 za Strojni inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Zipline . Zadnja posodobitev: 11/14/2025