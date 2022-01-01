Imenik podjetij
Zipline
Zipline Plače

Plače Zipline se gibljejo od $136,591 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $243,800 za Strojni inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Zipline. Zadnja posodobitev: 11/14/2025

Programski inženir
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Vodja produktov
Median $157K
Poslovni analitik
$206K

Strojni inženir
$244K
Pravno
$239K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Zipline je Strojni inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $243,800. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Zipline je $199,702.

