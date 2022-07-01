Imenik podjetij
Wisk Plače

Plače Wisk se gibljejo od $100,500 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $232,155 za Strojni inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Wisk. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Programski inženir
Median $176K
Letalski inženir
$153K
Strojni inženir
$232K

Človeški viri
$133K
Strojni inženir
$216K
Oblikovalec izdelkov
$101K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Wisk je Strojni inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $232,155. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Wisk je $164,130.

