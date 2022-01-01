Imenik podjetij
Wabtec
Wabtec Plače

Plače Wabtec se gibljejo od $45,531 skupnega letnega nadomestila za Informacijski tehnolog (IT) na spodnjem koncu do $144,469 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Wabtec. Zadnja posodobitev: 11/13/2025

Programski inženir
Median $105K

Full-Stack programski inženir

Strojni inženir
Median $90.2K
Finančni analitik
Median $123K

Vodja tehničnih programov
Median $113K
Informacijski tehnolog (IT)
$45.5K
Oblikovalec produktov
$98.5K
Vodja projektov
$142K
Arhitekt rešitev
$144K
Najbolje plačana pozicija pri Wabtec je Arhitekt rešitev at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $144,469. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Wabtec je $109,000.

