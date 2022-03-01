Imenik podjetij
VideoAmp
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

VideoAmp Plače

Plače VideoAmp se gibljejo od $135,000 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $293,460 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri VideoAmp. Zadnja posodobitev: 9/6/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $176K

Full-Stack programski inženir

Inženir podatkov

Prodaja
Median $135K
Vodja izdelkov
Median $175K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Podatkovni znanstvenik
$169K
Vodja programskega inženiringa
$293K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri VideoAmp je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $293,460. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri VideoAmp je $175,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za VideoAmp

Povezana podjetja

  • Bluecore
  • Amobee
  • Conductor
  • Clarifai
  • Gong
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri