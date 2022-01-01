Imenik podjetij
ViacomCBS
ViacomCBS Plače

Plače ViacomCBS se gibljejo od $61,762 skupnega letnega nadomestila za Vodja poslovnih operacij na spodnjem koncu do $413,055 za Človeški viri na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri ViacomCBS. Zadnja posodobitev: 8/29/2025

$160K

Programski inženir
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Inženir podatkov

DevOps inženir

Inženir zanesljivosti spletnih strani

Vodja izdelkov
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Vodja programskega inženiringa
Median $307K

Poslovni analitik
Median $134K
Podatkovni analitik
Median $121K
Podatkovni znanstvenik
Median $209K
Oblikovalec izdelkov
Median $160K
Arhitekt rešitev
Median $213K

Arhitekt podatkov

Trženje
Median $118K
Vodja programa
Median $150K
Vodja projekta
Median $105K
Finančni analitik
Median $110K
Računovodja
$79.7K
Vodja poslovnih operacij
$61.8K
Poslovni razvoj
$328K
Besedilni pisec
$92.5K
Človeški viri
$413K
Pravni oddelek
$131K
Svetovalni upravni strokovnjak
$134K
Trženjske operacije
$99.5K
Vodja oblikovanja izdelkov
$209K
Kadrovik
Median $100K
Prodaja
$221K
Analitik kibernetske varnosti
$133K
Vodja tehniškega programa
$101K
Razpored pridobivanja

33.33%

LETO 1

33.33%

LETO 2

33.33%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri ViacomCBS so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.33% se pridobi v 1st-LETO (33.33% letno)

  • 33.33% se pridobi v 2nd-LETO (33.33% letno)

  • 33.33% se pridobi v 3rd-LETO (33.33% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri ViacomCBS je Človeški viri at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $413,055. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ViacomCBS je $134,200.

Drugi viri