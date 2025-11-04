Imenik podjetij
ThoughtWorks
ThoughtWorks Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in India pri ThoughtWorks se giblje od ₹1.39M na year za Consultant do ₹5.23M na year za Lead Consultant. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹2.19M.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Consultant
(Začetna stopnja)
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kakšne so karierne stopnje pri ThoughtWorks?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri ThoughtWorks in India znaša letno skupno plačilo ₹5,232,704. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ThoughtWorks za vlogo Programski inženir in India je ₹2,190,564.

Drugi viri