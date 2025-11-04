Vodja produktov nadomestilo in India pri ThoughtWorks se giblje od ₹2.78M na year za Senior Product Manager do ₹7.17M na year za Principal Product Manager. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹3.46M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ThoughtWorks. Nazadnje posodobljeno: 11/4/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***