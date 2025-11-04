Imenik podjetij
ThoughtWorks
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja produktov

  • Vse plače Vodja produktov

ThoughtWorks Vodja produktov Plače

Vodja produktov nadomestilo in India pri ThoughtWorks se giblje od ₹2.78M na year za Senior Product Manager do ₹7.17M na year za Principal Product Manager. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹3.46M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ThoughtWorks. Nazadnje posodobljeno: 11/4/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Prikaži 1 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri ThoughtWorks?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja produktov ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja produktov pri ThoughtWorks in India znaša letno skupno plačilo ₹7,372,480. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ThoughtWorks za vlogo Vodja produktov in India je ₹3,456,922.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za ThoughtWorks

Povezana podjetja

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri