Imenik podjetij
Thales
Thales Plače

Plače Thales se gibljejo od $20,100 skupnega letnega nadomestila za Informacijski tehnolog (IT) na spodnjem koncu do $176,880 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Thales. Zadnja posodobitev: 9/1/2025

$160K

Programski inženir
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Full-Stack programski inženir

Inženir podatkov

Analitik kibernetske varnosti
Median $73K
Arhitekt rešitev
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Podatkovni znanstvenik
Median $40.2K
Prodaja
Median $161K
Administrativni asistent
$48.8K
Letalski inženir
$76K
Kemijski inženir
$20.5K

Raziskovalni inženir

Elektroinženir
$66.9K
Strojni inženir
$23.5K
Informacijski tehnolog (IT)
$20.1K
Pravni oddelek
$64.1K
Strojni inženir
$86.5K
Optični inženir
$41.9K
Oblikovalec izdelkov
$175K
Vodja izdelkov
$65K
Vodja projekta
$90.8K
Vodja programskega inženiringa
$177K
Vodja tehniškega programa
$52.7K
Tehnični pisatelj
$44K
UX raziskovalec
$70.7K
Den högst betalda rollen som rapporterats på Thales är Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $176,880. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Thales är $65,001.

