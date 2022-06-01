Imenik podjetij
Teachers Pay Teachers
Teachers Pay Teachers Plače

Plače Teachers Pay Teachers se gibljejo od $180,000 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $220,000 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Teachers Pay Teachers. Zadnja posodobitev: 9/20/2025

$160K

Programski inženir
Median $200K

Full-Stack programski inženir

Oblikovalec izdelkov
Median $180K
Vodja izdelkov
Median $220K

Kadrovik
$191K
Vodja programskega inženiringa
$210K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Teachers Pay Teachers je Vodja izdelkov z letnim skupnim plačilom $220,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Teachers Pay Teachers je $200,000.

