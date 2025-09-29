Vodja izdelkov nadomestilo in India pri Swiggy se giblje od ₹4M na year za L6 do ₹10.93M na year za L11. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹8.37M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Swiggy. Nazadnje posodobljeno: 9/29/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L6
₹4M
₹2.88M
₹971K
₹155K
L7
₹4.9M
₹4.5M
₹282K
₹119K
L8
₹6.81M
₹5.15M
₹1.5M
₹166K
L9
₹6.98M
₹5.95M
₹610K
₹414K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Swiggy so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
