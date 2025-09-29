Imenik podjetij
Swiftly
Mediana Vodja programskega inženiringa nadomestila in United States pri Swiftly znaša skupaj $210K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Swiftly. Nazadnje posodobljeno: 9/29/2025

Software Engineering Manager
San Francisco, CA
Skupaj na leto
$210K
Raven
-
Osnovna plača
$210K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
13 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Swiftly?

$160K

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Swiftly so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Самый высокий пакет вознаграждения для Vodja programskega inženiringa в Swiftly in United States составляет $360,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Swiftly для позиции Vodja programskega inženiringa in United States составляет $210,000.

