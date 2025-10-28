Povprečno Podatkovni znanstvenik skupno nadomestilo in United States pri Sleep Number se giblje od $338K do $480K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sleep Number. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025
Povprečno skupno nadomestilo
LETO 1
LETO 2
LETO 3
Pri Sleep Number so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)
33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)
33% se pridobi v 3rd-LETO (33.00% letno)