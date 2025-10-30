Imenik podjetij
Vodja tehničnih programov nadomestilo in United States pri Remitly znaša $297K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $295K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Remitly. Nazadnje posodobljeno: 10/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$297K
$183K
$96K
$18.3K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Remitly so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja tehničnih programov pri Remitly in United States znaša letno skupno plačilo $378,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Remitly za vlogo Vodja tehničnih programov in United States je $285,000.

Drugi viri