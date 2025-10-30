Imenik podjetij
Remitly
Remitly Informacijski tehnolog (IT) Plače

Povprečno Informacijski tehnolog (IT) skupno nadomestilo pri Remitly se giblje od $85.7K do $117K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Remitly. Nazadnje posodobljeno: 10/30/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$92.8K - $110K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$85.7K$92.8K$110K$117K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Remitly so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Informacijski tehnolog (IT) pri Remitly znaša letno skupno plačilo $117,300. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Remitly za vlogo Informacijski tehnolog (IT) je $85,680.

