Podatkovni znanstvenik nadomestilo in United Kingdom pri Remitly se giblje od £116K na year za L1 do £189K na year za L3. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Remitly. Nazadnje posodobljeno: 10/30/2025

Povprečno skupno nadomestilo

£97.7K - £116K
United Kingdom
Običajen razpon
Možen razpon
£90.2K£97.7K£116K£123K
Običajen razpon
Možen razpon
Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
Data Scientist I
£116K
£90.7K
£23.2K
£1.7K
L2
Data Scientist II
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
Senior Data Scientist
£189K
£115K
£73.7K
£0
L4
Staff Data Scientist
£ --
£ --
£ --
£ --
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Remitly so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Remitly in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £188,811. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Remitly za vlogo Podatkovni znanstvenik in United Kingdom je £90,166.

