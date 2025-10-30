Podatkovni znanstvenik nadomestilo in United Kingdom pri Remitly se giblje od £116K na year za L1 do £189K na year za L3. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Remitly. Nazadnje posodobljeno: 10/30/2025
Povprečno skupno nadomestilo
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
£116K
£90.7K
£23.2K
£1.7K
L2
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
£189K
£115K
£73.7K
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Remitly so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)