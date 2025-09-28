Imenik podjetij
realtor.com Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in United States pri realtor.com se giblje od $111K na year za T1 do $255K na year za T6. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $195K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete realtor.com. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
T1
Software Engineer 1(Začetna stopnja)
$111K
$109K
$147
$2K
T2
Software Engineer 2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
Senior Software Engineer
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
Staff Software Engineer
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Kakšne so karierne stopnje pri realtor.com?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri realtor.com in United States znaša letno skupno plačilo $349,249. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri realtor.com za vlogo Programski inženir in United States je $185,800.

