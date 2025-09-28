Programski inženir nadomestilo in United States pri realtor.com se giblje od $111K na year za T1 do $255K na year za T6. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $195K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete realtor.com. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
