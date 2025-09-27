Imenik podjetij
Playrix
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Finančni analitik

  • Vse plače Finančni analitik

Playrix Finančni analitik Plače

Mediana Finančni analitik nadomestila in Ireland pri Playrix znaša skupaj €71.6K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Playrix. Nazadnje posodobljeno: 9/27/2025

Mediani paket
company icon
Playrix
Financial Analyst
Dublin, DN, Ireland
Skupaj na leto
€71.6K
Raven
-
Osnovna plača
€71.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Leta v podjetju
7 Leta
Leta izkušenj
12 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Playrix?

€142K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Finančni analitik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Finančni analitik pri Playrix in Ireland znaša letno skupno plačilo €74,173. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Playrix za vlogo Finančni analitik in Ireland je €71,601.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Playrix

Povezana podjetja

  • VGW
  • Whatfix
  • miHoYo
  • Wargaming
  • Juspay
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri