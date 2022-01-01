Adresár Spoločností
Omio Platy

Platový rozsah Omio sa pohybuje od $62,896 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $135,567 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Omio. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $62.9K
Analitik podatkov
$71.4K
Vodja znanosti podatkov
$107K

Vodja izdelka
$136K
Kadrovik
$68K
Vodja razvoja programske opreme
$102K
Často kladené otázky

Kõrgeima palgaga roll Omio on Vodja izdelka at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $135,567. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Omio mediaan aastane kogukompensatsioon on $86,813.

