Notion Plače

Plače Notion se gibljejo od $53,499 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $531,500 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Notion. Zadnja posodobitev: 10/23/2025

Programski inženir
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Full-Stack programski inženir

Podatkovni znanstvenik
Median $186K
Oblikovalec izdelkov
Median $440K

Vodja izdelkov
Median $395K
Računovodja
$90.5K
Vodja poslovnih operacij
$226K
Poslovni analitik
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Človeški viri
$70K
Trženje
$175K
Vodja programa
$187K
Kadrovik
$209K
Prodaja
$53.5K
Vodja programskega inženiringa
$128K
Celotne nagrade
$186K
UX raziskovalec
$170K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Notion so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

10 years post-termination exercise window.

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Notion je Programski inženir at the L4 level z letnim skupnim plačilom $531,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Notion je $196,000.

