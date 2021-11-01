Imenik podjetij
monday.com
monday.com Plače

Plače monday.com se gibljejo od $64,675 skupnega letnega nadomestila za Operacije službe za stranke na spodnjem koncu do $211,393 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri monday.com. Zadnja posodobitev: 9/16/2025

$160K

Programski inženir
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Full-Stack programski inženir

Vodja izdelkov
Median $145K
Služba za stranke
$86.6K

Operacije službe za stranke
$64.7K
Uspeh strank
$85.6K
Podatkovni analitik
$83.7K
Človeški viri
$106K
Oblikovalec izdelkov
$90.2K
Vodja projekta
$136K
Prodajni inženir
$127K
Vodja programskega inženiringa
$211K
Arhitekt rešitev
$118K
Celotne nagrade
$79.1K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri monday.com so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri monday.com je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $211,393. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri monday.com je $111,996.

