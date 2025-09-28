Imenik podjetij
Momentive.ai
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja programskega inženiringa

  • Vse plače Vodja programskega inženiringa

Momentive.ai Vodja programskega inženiringa Plače

Vodja programskega inženiringa nadomestilo in Canada pri Momentive.ai se giblje od CA$302K na year za P3 do CA$431K na year za P5. Mediana yearnega nadomestila in Canada znaša skupaj CA$301K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Momentive.ai. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$302K
CA$197K
CA$66K
CA$39.3K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Prikaži 3 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

CA$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Momentive.ai so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja programskega inženiringa ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženiringa pri Momentive.ai in Canada znaša letno skupno plačilo CA$431,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Momentive.ai za vlogo Vodja programskega inženiringa in Canada je CA$220,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Momentive.ai

Povezana podjetja

  • Flatiron Health
  • Netskope
  • Outreach
  • Clear Street
  • Palmetto
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri