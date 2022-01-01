Imenik podjetij
Moderna
Moderna Plače

Plače Moderna se gibljejo od $40,899 skupnega letnega nadomestila za Računovodja na spodnjem koncu do $351,832 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Moderna. Zadnja posodobitev: 10/19/2025

Programski inženir
Median $180K

Full-Stack programski inženir

Vodja izdelkov
Median $260K
Podatkovni znanstvenik
Median $110K

Biomedicinski inženir
Median $98K
Računovodja
$40.9K
Kemijski inženir
$140K
Podatkovni analitik
$72.6K
Vodja podatkovne znanosti
$256K
Človeški viri
$241K
Svetovalni upravni strokovnjak
$279K
Strojni inženir
$166K
Oblikovalec izdelkov
$336K
Vodja programa
$332K
Vodja projekta
$245K
Regulatorne zadeve
$312K
Vodja programskega inženiringa
$352K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Moderna so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Moderna je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $351,832. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Moderna je $243,210.

Drugi viri