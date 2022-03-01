Imenik podjetij
Migo
Migo Plače

Plače Migo se gibljejo od $35,999 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $53,205 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Migo. Zadnja posodobitev: 8/31/2025

$160K

Podatkovni analitik
$39.8K
Oblikovalec izdelkov
$36K
Vodja izdelkov
$53.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Programski inženir
Median $50.8K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Migo je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $53,205. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Migo je $45,290.

