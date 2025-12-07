Imenik podjetij
Meituan
Meituan Strojni inženir Plače

Povprečno Strojni inženir skupno nadomestilo in China pri Meituan se giblje od CN¥403K do CN¥587K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Meituan. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$64.9K - $73.9K
China
Običajen razpon
Možen razpon
$56.5K$64.9K$73.9K$82.3K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Meituan?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Meituan in China znaša letno skupno plačilo CN¥586,876. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Meituan za vlogo Strojni inženir in China je CN¥402,855.

