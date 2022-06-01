Imenik podjetij
Medable
Medable Plače

Plače Medable se gibljejo od $80,400 skupnega letnega nadomestila za Vodja izdelkov na spodnjem koncu do $333,660 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Medable. Zadnja posodobitev: 9/15/2025

$160K

Vodja tehniškega programa
Median $120K
Finančni analitik
$125K
Oblikovalec izdelkov
$294K

Vodja izdelkov
$80.4K
Programski inženir
$128K
Vodja programskega inženiringa
$334K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Medable je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $333,660. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Medable je $126,898.

Drugi viri