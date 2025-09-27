Imenik podjetij
Jaguar Land Rover
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

Jaguar Land Rover Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in United Kingdom pri Jaguar Land Rover znaša skupaj £41.8K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Jaguar Land Rover. Nazadnje posodobljeno: 9/27/2025

Mediani paket
company icon
Jaguar Land Rover
Data Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Skupaj na leto
£41.8K
Raven
L2
Osnovna plača
£39.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£1.9K
Leta v podjetju
5 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Jaguar Land Rover?

£122K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Inženir podatkov

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Jaguar Land Rover in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £77,314. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Jaguar Land Rover za vlogo Programski inženir in United Kingdom je £40,209.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Jaguar Land Rover

Povezana podjetja

  • Moneybox
  • Gett
  • Findmypast
  • Click Travel
  • AND Digital
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri