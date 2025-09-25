Vodja programskega inženiringa nadomestilo in United States pri Instacart se giblje od $388K na year za Software Engineering Manager do $618K na year za Director. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $394K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Instacart. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineering Manager
$388K
$244K
$144K
$0
Senior Software Engineering Manager
$652K
$302K
$350K
$0
Director
$618K
$328K
$290K
$0
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Instacart so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
50%
LETO 1
50%
LETO 2
Pri Instacart so RSUs predmet 2-letnega razporeda pridobivanja:
50% se pridobi v 1st-LETO (50.00% letno)
50% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% četrtletno)