Vodja projekta nadomestilo in United States pri Instacart znaša $181K na year za L6. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $167K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Instacart. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$181K
$166K
$15K
$0
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Instacart so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
50%
LETO 1
50%
LETO 2
Pri Instacart so RSUs predmet 2-letnega razporeda pridobivanja:
50% se pridobi v 1st-LETO (50.00% letno)
50% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% četrtletno)