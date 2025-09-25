Finančni analitik nadomestilo in United States pri Instacart znaša $210K na year za L5. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Instacart. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025
Razpored pridobivanja
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Vrsta delnic
RSU
Pri Instacart so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
50%
LETO 1
50%
LETO 2
Vrsta delnic
RSU
Pri Instacart so RSUs predmet 2-letnega razporeda pridobivanja:
50% se pridobi v 1st-LETO (50.00% letno)
50% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% četrtletno)
Pogosta vprašanja
Kakšna je najvišja plača za Finančni analitik pri Instacart in United States?
Najbolje plačan paket za Finančni analitik pri Instacart in United States znaša letno skupno plačilo $232,050. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Koliko so plačani zaposleni Finančni analitik pri Instacart in United States?
Povprečno letno skupno plačilo pri Instacart za vlogo Finančni analitik in United States je $165,750.