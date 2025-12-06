Imenik podjetij
Imagemaker Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in Chile pri Imagemaker znaša skupaj CLP 29.95M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Imagemaker. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Mediani paket
company icon
Imagemaker
Software Engineer
Santiago, RM, Chile
Skupaj na leto
$32.3K
Raven
L3
Osnovna plača
$32.3K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
6 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Imagemaker?
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Imagemaker in Chile znaša letno skupno plačilo CLP 41,765,355. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Imagemaker za vlogo Programski inženir in Chile je CLP 29,951,779.

