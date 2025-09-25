Programski inženir nadomestilo in India pri HERE Technologies se giblje od ₹3.69M na year za L5 do ₹5.61M na year za L9. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹2.2M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete HERE Technologies. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
