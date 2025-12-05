Imenik podjetij
Fenergo
Fenergo Grafični oblikovalec Plače

Povprečno Grafični oblikovalec skupno nadomestilo in United States pri Fenergo se giblje od $64K do $93.2K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fenergo. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$73.5K - $83.7K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$64K$73.5K$83.7K$93.2K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Fenergo?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Grafični oblikovalec pri Fenergo in United States znaša letno skupno plačilo $93,220. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Fenergo za vlogo Grafični oblikovalec in United States je $63,990.

Drugi viri

