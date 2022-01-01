Adresár Spoločností
Exabeam
Exabeam Platy

Platový rozsah Exabeam sa pohybuje od $106,530 v celkovej kompenzácii ročne pre Informacijski tehnolog (IT) na spodnom konci do $452,250 pre Vodja projekta na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Exabeam. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $243K
Vodja izdelka
Median $320K
Uspeh strank
$132K

Informacijski tehnolog (IT)
$107K
Trženje
$241K
Oblikovalec izdelkov
$240K
Vodja projekta
$452K
Prodaja
$118K
Vodja razvoja programske opreme
$191K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Exabeam je Vodja projekta at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $452,250. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Exabeam je $240,293.

