Povprečno skupno nadomestilo

$93K - $108K
Argentina
Običajen razpon
Možen razpon
$82K$93K$108K$119K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

20%

LETO 1

20%

LETO 2

20%

LETO 3

20%

LETO 4

20%

LETO 5

Vrsta delnic
Options

Pri Chainlink Labs so Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 2nd-LETO (5.00% četrtletno)

  • 20% se pridobi v 3rd-LETO (5.00% četrtletno)

  • 20% se pridobi v 4th-LETO (5.00% četrtletno)

  • 20% se pridobi v 5th-LETO (5.00% četrtletno)



Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Chainlink Labs in Argentina znaša letno skupno plačilo ARS 155,369,494. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Chainlink Labs za vlogo Programski inženir in Argentina je ARS 107,061,332.

