Imenik podjetij
CGI
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Informacijski tehnolog (IT)

  • Vse plače Informacijski tehnolog (IT)

CGI Informacijski tehnolog (IT) Plače

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CGI. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$6K - $7K
Morocco
Običajen razpon
Možen razpon
$5.6K$6K$7K$7.8K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 1 več Informacijski tehnolog (IT) prijav pri CGI za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri CGI?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Informacijski tehnolog (IT) ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Informacijski tehnolog (IT) pri CGI znaša letno skupno plačilo MAD 71,268. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CGI za vlogo Informacijski tehnolog (IT) je MAD 51,167.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za CGI

Povezana podjetja

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.