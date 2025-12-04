Imenik podjetij
Centre for Development of Advanced Computing
Centre for Development of Advanced Computing Informacijski tehnolog (IT) Plače

Povprečno Informacijski tehnolog (IT) skupno nadomestilo pri Centre for Development of Advanced Computing se giblje od ₹529K do ₹722K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Centre for Development of Advanced Computing. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$6.4K - $7.8K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$6K$6.4K$7.8K$8.2K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Centre for Development of Advanced Computing?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Informacijski tehnolog (IT) pri Centre for Development of Advanced Computing znaša letno skupno plačilo ₹722,059. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Centre for Development of Advanced Computing za vlogo Informacijski tehnolog (IT) je ₹529,095.

