Prenesi aplikacijo
Spremeni
Prijava
Registracija
Vsi podatki
Po lokaciji
Po podjetju
Po nazivu
Kalkulator plač
Grafični prikazi
Preverjene plače
Pripravništva
Podpora pri pogajanjih
Primerjaj ugodnosti
Kdo zaposluje
Poročilo o plačah 2024
Najbolje plačana podjetja
Integriraj
Blog
Mediji
Google
Razvijalec programske opreme
Vodja izdelka
Območje Nju Jorka
Podatkovni znanstvenik
Raziščite po različnih nazivih
Levels FYI Logo
Plače
📂 Vsi podatki
🌎 Po lokaciji
🏢 Po podjetju
🖋 Po nazivu
🏭️ Po panogi
📍 Toplotna karta plač
📈 Grafični prikazi
🔥 Percentili v realnem času
🎓 Pripravništva
❣️ Primerjaj ugodnosti
🎬 Poročilo o plačah 2024
🏆 Najbolje plačana podjetja
💸 Izračunaj stroške sestanka
#️⃣ Kalkulator plač
Prispevaj
Dodaj plačo
Dodaj ugodnosti podjetja
Dodaj preslikavo ravni
Službe
Storitve
Storitve za kandidate
💵 Coaching za pogajanja
📄 Pregled življenjepisa
🎁 Podari pregled življenjepisa
Za delodajalce
Interaktivne ponudbe
Percentili v realnem času 🔥
Benchmarking nadomestil
Levels.fyi API
Za akademske raziskave
Nabor podatkov o nadomestilih
Skupnost
Prenesi aplikacijo
← Imenik podjetij
CDW
Delate tukaj?
Zahtevajte vaše podjetje
Pregled
Plače
Ugodnosti
Službe
Novo
Klepet
CDW Ugodnosti
Dodaj ugodnosti
Primerjaj
Zavarovanje, zdravje in dobro počutje
Health Savings Account (HSA)
Vision Insurance
Health Insurance
Dental Insurance
Disability Insurance
Life Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Sick Time
Dom
Military Leave
Differential pay
Finančne in pokojninske
Flexible Spending Account (FSA)
401k
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Dodatki in popusti
Learning and Development
Tuition Reimbursement
Prikaži podatke kot tabelo
CDW Dodatki in ugodnosti
Ugodnost
Opis
Health Savings Account (HSA)
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Tuition Reimbursement
Offered by employer
401k
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Offered by employer
Military Leave
Differential pay
Izbrane službe
Ni najdenih izbranih služb za CDW
Povezana podjetja
Medallia
Cornerstone OnDemand
FICO
EXL
Mastek
Prikaži vsa podjetja ➜
Drugi viri
Letno poročilo o plačah
Izračunaj skupno plačilo