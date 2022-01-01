Cambium Learning Group Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah Cambium Learning Group sa pohybuje od $50,250 v celkovej kompenzácii ročne pre Človeški viri na spodnom konci do $159,120 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Cambium Learning Group. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $146K
Znanstvenik podatkov
$111K
Človeški viri
$50.3K

Vodja izdelka
$159K
Tehnični vodja programa
$121K
Tehnični pisec
$63.7K
Často kladené otázky

El rol con mayor salario reportado en Cambium Learning Group es Vodja izdelka at the Common Range Average level con una compensación total anual de $159,120. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Cambium Learning Group es $115,545.

