BlueHalo
BlueHalo Plače

Plače BlueHalo se gibljejo od $110,129 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $246,225 za Vodja tehniškega programa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri BlueHalo. Zadnja posodobitev: 8/31/2025

$160K

Programski inženir
Median $120K

Full-Stack programski inženir

Strojni inženir
Median $203K
Oblikovalec izdelkov
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Vodja tehniškega programa
$246K
Pogosta vprašanja

Compensația totală anuală mediană raportată la BlueHalo este $161,500.

