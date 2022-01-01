Imenik podjetij
Blue Cross Blue Shield Association
Blue Cross Blue Shield Association Plače

Plače Blue Cross Blue Shield Association se gibljejo od $54,270 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $265,320 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Blue Cross Blue Shield Association. Zadnja posodobitev: 8/31/2025

$160K

Programski inženir
Median $107K

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Aktuar
Median $168K
Podatkovni znanstvenik
Median $109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Poslovni analitik
Median $100K
Oblikovalec izdelkov
Median $70K
Podatkovni analitik
$161K
Človeški viri
$54.3K
Informacijski tehnolog (IT)
Median $100K
Vodja izdelkov
$149K
Vodja projekta
$111K
Arhitekt rešitev
$265K

Arhitekt podatkov

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Blue Cross Blue Shield Association je Arhitekt rešitev at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $265,320. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Blue Cross Blue Shield Association je $109,000.

