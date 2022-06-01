Imenik podjetij
Blucora
Blucora Plače

Plače Blucora se gibljejo od $102,900 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $155,775 za Vodja podatkovne znanosti na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Blucora. Zadnja posodobitev: 8/31/2025

$160K

Podatkovni analitik
$103K
Vodja podatkovne znanosti
$156K
Programski inženir
Median $113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Blucora je Vodja podatkovne znanosti at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $155,775. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Blucora je $113,000.

