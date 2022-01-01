Adresár Spoločností
Balyasny Asset Management L.P.
Balyasny Asset Management L.P. Platy

Platový rozsah Balyasny Asset Management L.P. sa pohybuje od $181,570 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $1,281,375 pre Investicijski bančnik na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Balyasny Asset Management L.P.. Naposledy aktualizované: 8/25/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Associate Software Engineer $182K
Software Engineer $240K
Senior Software Engineer $378K

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Kvantitativni razvijalec

Finančni analitik
Median $235K
Analitik podatkov
$251K

Informacijski tehnolog (IT)
$293K
Investicijski bančnik
$1.28M
Vodja izdelka
$371K
Vodja razvoja programske opreme
$492K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Balyasny Asset Management L.P. je Investicijski bančnik at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $1,281,375. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Balyasny Asset Management L.P. je $292,530.

