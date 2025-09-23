Programski inženir nadomestilo in United States pri Autodesk se giblje od $138K na year za Grade 8 do $430K na year za Grade 15. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $166K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Autodesk. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer 1
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.3%
LETO 3
Pri Autodesk so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.3%
LETO 3
Pri Autodesk so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (8.32% četrtletno)
33.3% se pridobi v 3rd-LETO (8.32% četrtletno)
Vključeni naziviPredloži nov naziv