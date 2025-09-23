Imenik podjetij
Autodesk
Autodesk Trženjske operacije Plače

Mediana Trženjske operacije nadomestila in United States pri Autodesk znaša skupaj $107K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Autodesk. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025

Mediani paket
company icon
Autodesk
Marketing Operations
San Francisco, CA
Skupaj na leto
$107K
Raven
Grade 11
Osnovna plača
$87K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$10K
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
3 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Autodesk?

$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Autodesk so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Trženjske operacije pri Autodesk in United States znaša letno skupno plačilo $205,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Autodesk za vlogo Trženjske operacije in United States je $107,000.

Izbrane službe

Drugi viri