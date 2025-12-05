Imenik podjetij
Aryaka Networks
Aryaka Networks Arhitekt rešitev Plače

Povprečno Arhitekt rešitev skupno nadomestilo in United States pri Aryaka Networks se giblje od $235K do $322K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Aryaka Networks. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$255K - $302K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$235K$255K$302K$322K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Aryaka Networks?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri Aryaka Networks in United States znaša letno skupno plačilo $322,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Aryaka Networks za vlogo Arhitekt rešitev in United States je $235,200.

