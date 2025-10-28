Imenik podjetij
Apple
Apple Vodja programskega inženirstva Plače

Vodja programskega inženirstva nadomestilo in United States pri Apple se giblje od $379K na year za M1 do $1.42M na year za D1. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $541K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Apple. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
M1
Manager 1
$379K
$219K
$134K
$26.7K
M2
Manager 2
$552K
$271K
$236K
$44.5K
M3
Senior Manager
$800K
$309K
$420K
$70.9K
D1
Director
$1.42M
$354K
$901K
$163K
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Apple so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (12.50% polletno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% polletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (12.50% polletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (12.50% polletno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Apple so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Apple in United States znaša letno skupno plačilo $1,417,600. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Apple za vlogo Vodja programskega inženirstva in United States je $567,000.

