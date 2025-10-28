Imenik podjetij
Povprečno Operacije službe za stranke skupno nadomestilo pri Apple se giblje od $72.3K do $101K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Apple. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$78.2K - $91K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$72.3K$78.2K$91K$101K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Apple so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (12.50% polletno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% polletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (12.50% polletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (12.50% polletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Operacije službe za stranke pri Apple znaša letno skupno plačilo $101,150. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Apple za vlogo Operacije službe za stranke je $72,250.

