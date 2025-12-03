Programski inženir nadomestilo in United States pri Ansys se giblje od $98.7K na year za P1 do $150K na year za P4. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $136K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ansys. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P1
$98.7K
$88.5K
$4.7K
$5.5K
P2
$126K
$107K
$9.2K
$9.8K
P3
$139K
$114K
$13.6K
$11.3K
P4
$150K
$118K
$15.9K
$16.1K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
33%
LETO 1
33%
LETO 2
33%
LETO 3
Pri Ansys so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)
33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)
33% se pridobi v 3rd-LETO (33.00% letno)
