  Plače
  Programski inženir

  Vse plače Programski inženir

Amperity Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in United States pri Amperity znaša $171K na year za Software Engineer II. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $168K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Amperity. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer I
(Začetna stopnja)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$171K
$156K
$3.2K
$12.4K
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnovejše prijave plač
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Option

Pri Amperity so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Amperity in United States znaša letno skupno plačilo $267,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Amperity za vlogo Programski inženir in United States je $165,500.

