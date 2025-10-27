Imenik podjetij
AlphaSense
Povprečno skupno nadomestilo

₹4.4M - ₹5.33M
India
Običajen razpon
Možen razpon
₹4.06M₹4.4M₹5.33M₹5.67M
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri AlphaSense so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri AlphaSense in India znaša letno skupno plačilo ₹5,673,301. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri AlphaSense za vlogo Vodja programskega inženirstva in India je ₹4,059,345.

